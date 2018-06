De Nederlandse beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn gestrand in de kwartfinales van het toernooi in de Tsjechische stad Ostrava, onderdeel van de World Tour. De oud-wereldkampioenen en winnaars van olympisch brons in 2016 verloren een spannend duel met de Spanjaarden Pablo Herrera en Adrián Gavira 22-20 20-22 20-18.