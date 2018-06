Calgary 2026 krijgt steun olympisch comité

Het olympisch comité van Canada (COC) ondersteunt een mogelijke organisatie van de Winterspelen in 2026 in Calgary. Tijdens een vergadering werd unanieme steun uitgesproken aan de kandidatuur. In april schaarden ook de lokale autoriteiten in Calgary zich al achter de olympische plannen.

Met Calgary zijn ook Graz (Oostenrijk), Stockholm (Zweden), Erzurum (Turkije), Sapporo (Japan) en Cortina d’Ampezzo, Milaan en Turijn (gezamenlijk namens Italië) in de organisatie van de Winterspelen van 2026 geïnteresseerd. In oktober van dit jaar zal het Internationaal Olympisch Comité (IOC) formeel om kandidaatstelling vragen. In september 2019 volgt dan de keuze.

Calgary organiseerde in 1988 de Winterspelen voor de eerste keer.