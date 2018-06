Cilic naar finale Queen’s na zege op Kyrgios

Tennisser Marin Cilic heeft de finale bereikt van het grastoernooi van Queen’s. De als eerste geplaatste Kroaat versloeg de Australiër Nick Kyrgios in twee sets: 7-6 (3) 7-6 (4).

Cilic, die het grastoernooi Londen in 2012 won, is op zoek naar revanche. Vorig jaar verloor hij de finale in Londen van de Spanjaard Feliciano Lopez door twee tiebreaks te verliezen. Tegen Kyrgios had hij aan twee gewonnen tiebreaks genoeg voor de winst.

In de finale treft de 29-jarige Kroaat de winnaar van de halve finale tussen de Serviër Novak Djokovic en de Fransman Jeremy Chardy.