Dressuurruiters winnen in Kralingse Bos

De Nederlandse dressuurruiters hebben bij het CHIO in Rotterdam de FEI Nations Cup gewonnen. De equipe van bondscoach Rien van der Schaft ging donderdag al goed van start door in de Grand Prix meteen de koppositie te pakken. In het sfeervolle Kralingse Bos werd die lijn doorgezet in de Grand Prix Special en kür. Edward Gal was met Glock’s Zonik N.O.P. de uitblinker bij Oranje.

Gal sloot een topweek in Rotterdam in stijl af. Hij won alle vier de proeven waarin hij aan de start verscheen, twee met Glock’s Zonik N.O.P. en twee met Glock’s Voice. ,,Het ging super, ik ben zeer tevreden”, liet Gal opgetogen weten.

Van der Schaft was na afloop de gevierde bondscoach. ,,Edward had zoveel hoogtepunten in zijn proef. Dat vind ik fantastisch en ik zou bijna zeggen: dat is zijn handelsmerk. Hans Peter Minderhoud ging ook heel goed. Die mannen laten zien dat ze alles er uit halen wat er in zit op het moment dat het moet gebeuren. Dan knallen ze er voor. Daar word je als bondscoach blij van.”

Namens Nederland kwamen ook Emmelie Scholtens en Madeleine Witte-Vrees in actie. Zweden eindigde als tweede in het klassement, gevolgd door de Amerikaanse ploeg.