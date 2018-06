India verslaat Pakistan in Breda

India heeft de openingswedstrijd van de 37e en laatste editie van de Champions Trophy in Breda met ruime cijfers gewonnen. De nummer zes van de wereldranglijst versloeg Pakistan in de immer beladen Aziatische derby met 4-0. De doelpunten kwamen op naam van Ramandeep Singh, Dilpreet Singh, Mandeep Singh en Lalit Upadhyay. De laatste drie treffers vielen in de slotfase, toen Pakistan alles-of-niets speelde.

Pakistan, de nummer dertien van de wereldranglijst, staat weer onder leiding van bondscoach Roelant Oltmans. De oud-bondscoach van Oranje werd in september vorig jaar ontslagen als voorman van de Indiase hockeyers. In maart van dit jaar keerde hij terug als bondscoach van Pakistan. Met dat land eindigde hij eerder als vijfde bij de Zomerspelen van Athene 2004.

Sjoerd Marijne was tot vorige maand bondscoach van de Indiase mannenploeg. Hij wisselde begin mei van functie met Harendra Singh, de bondscoach van de Indiase vrouwen, een rol die Marijne vorig jaar al enkele maanden vervulde.

Nederland speelt vanaf 16.00 uur tegen olympisch kampioen Argentinië.