Laatste Champions Trophy voor hockeyers

De Nederlandse hockeyers beginnen zaterdag in Breda aan de 37e en laatste editie van de Champions Trophy. Het befaamde landentoernooi, met de beste teams van de wereld, verdwijnt van de volle kalender. Oranje wil voor eigen publiek nog één keer voor de titel gaan. De achtste en laatste triomf is alweer twaalf jaar geleden.

,,De Champions Trophy is een geweldig toernooi met een mooie historie”, zegt bondscoach Max Caldas. ,,Een mini-WK met alleen maar topploegen. En in Breda maken ze er een echt hockeyfeest van. Op weg naar het WK later dit jaar in India is dit voor ons een fantastisch meetmoment in eigen land. Daar kijken we allemaal naar uit.”

Nederland begint zaterdag om 16.00 uur tegen olympisch kampioen Argentinië. Daarna volgen de wedstrijden tegen België (zondag), Pakistan (dinsdag), wereldkampioen Australië (donderdag) en India (zaterdag 30 juni). Op zondag 1 juli is de finaleronde. Australië is met veertien titels de recordhouder van de Champions Trophy.

Tijdens het evenement in Breda werken de Nederlandse hockeysters in het bijprogramma een vierlandentoernooi af, ter voorbereiding op het WK in Londen (21 juli – 5 augustus).