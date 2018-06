Amélie Mauresmo krijgt volgend jaar de leiding over de Franse Daviscupploeg. De voormalige nummer één van de wereldranglijst vervangt Yannick Noah.

Mauresmo had tussen 2012 en 2016 al de leiding over Franse vrouwenploeg in de Fed Cup. Ze wordt de eerste vrouw die de Franse mannen gaat coachen. Mauresmo was tussen 2014 en 2016 coach van de Schotse wereldtopper Andy Murray.

Julien Benneteau krijgt volgend jaar de Franse vrouwen in de Fed Cup onder zijn hoede.