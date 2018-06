Murray tegen Wawrinka in Eastbourne

Met Andy Murray en Stan Wawrinka staan komende week in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Eastbourne twee grandslamkampioenen tegenover elkaar die beiden met een wildcard zijn toegelaten. Zowel Murray als Wawrinka is op de weg terug na lang blessureleed. De 31-jarige Schot maakte deze week op Queen’s zijn rentree na bijna een jaar blessureleed, maar werd in de eerste ronde direct uitgeschakeld door de Australiër Nick Kyrgios.

Murray kreeg vrijdag een wildcard van de organisatie in Eastbourne. Hij wil zich op het Engelse gras testen met het oog op Wimbledon, het grandslamtoernooi dat hij in 2013 en 2016 won. Murray treft ook in Eastbourne gelijk een tegenstander van formaat, al is Wawrinka geen grasspecialist. De Zwitser probeert na een knieblessure zijn oude niveau terug te vinden, maar hij heeft dit jaar nog weinig aansprekende resultaten geboekt. De winnaar van het duel der wildcardhouders treft de Brit Kyle Edmund in de tweede ronde.

In het vrouwentoernooi heeft Kiki Bertens net als alle andere geplaatste tennissters een ‘bye’ in de eerste ronde.