Tennisster Kvitova weer in finale Birmingham

Tennisster Petra Kvitova staat opnieuw in de finale van het grastoernooi in Birmingham. De titelverdedigster plaatste zich voor de eindstrijd door Mihaela Buzarnescu uit Roemenië in twee sets te verslaan: 6-3 6-2. De 28-jarige Tsjechische strijdt om de titel met de Slowaakse Magdalena Rybarikova, die met Barbora Strycova een landgenote van Kvitova klopte: 7-6 (1) 6-4.

Kvitova, tweevoudig winnares van Wimbledon, heeft deze week op het gras in Birmingham nog geen set verloren. De Tsjechische heeft dit jaar nu al 36 partijen gewonnen, waarmee ze Simona Halep (35 zeges) aflost als meest succesvolle tennisster van het seizoen. ,,Dit had ik aan het begin van het seizoen niet verwacht. Ik startte het jaar niet zo goed in Australië, maar sindsdien gaat het ongelooflijk goed”, zegt Kvitova, die al op vier toernooizeges staat in 2018 (behaald in Sint-Petersburg, Doha, Praag en Madrid).

Rybarikova heeft in haar hele carrière vier WTA-titels gepakt. De laatste dateert van vijf jaar geleden, in Washington. Rybarikova was in 2009 de beste in Birmingham.