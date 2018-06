Viviani wint opnieuw in Italië

De Italiaanse wielrenner Elia Viviani heeft ook de voorlaatste etappe van de eerste editie van de Adriatica Ionica op zijn naam geschreven. De 29-jarige coureur van Quick-Step Floors was na een rit over bijna 230 kilometer tussen San Vito di Cadore en Grado weer de beste in de eindsprint van het peloton. Eerder had hij met zijn team de ploegentijdrit gewonnen alsmede de tweede etappe.

Viviani mocht vooral zijn ploegmakker Niki Terpstra in de vierde etappe dankbaar zijn. De Nederlander deed in de slotfase van de rit veel werk om de Italiaanse sprinter goed af te leveren aan de meet. Voor Viviani was het zijn twaalfde zege dit seizoen.

De Colombiaan Ivan Sosa bleef leider in het algemeen klassement. Zondag is de laatste etappe van Grado naar Trieste over 125 kilometer.