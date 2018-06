Carolijn Brouwer heeft als eerste Nederlandse vrouw de zeilrace om de wereld gewonnen. De 44-jarige prof uit Scheveningen ging met haar Chinese team Dongfeng in Den Haag als eerste over de finishlijn van de elfde en laatste etappe. Daarmee verzekerde de boot van de Franse schipper Charles Caudrelier zich van de eindzege in de dertiende editie van de Volvo Ocean Race.