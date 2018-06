Federer is nummer 1-positie alweer kwijt

Tennisser Roger Federer is zijn eerste positie op de wereldranglijst alweer kwijtgeraakt aan de Spanjaard Rafael Nadal. De Zwitser leverde zijn topnotering in door de nederlaag in de finale van het grastoernooi in het Duitse Halle. Hij boog in drie sets voor de Kroaat Borna Coric: 6-7 (6) 6-3 2-6.

Federer mist door zijn zeldzame verlies op gras zijn 99e toernooizege. Het was ook zijn eerste nederlaag van dit seizoen op zijn favoriete ondergrond. Hij won vorig week het toernooi in Stuttgart, waarmee hij de koppositie op de wereldranglijst had heroverd op Nadal.