Hockeyers revancheren zich in Breda

De Nederlandse hockeyers hebben de tweede wedstrijd bij de Champions Trophy in Breda met grote cijfers gewonnen. Oranje versloeg België, de nummer twee van Rio 2016, met 6-1. De treffers van de ontketende thuisploeg kwamen op naam van Roel Bovendeert (twee), Jeroen Hertzberger (twee), Seve van Ass en Mirco Pruyser. Bij de rust leidde de formatie van bondscoach Max Caldas al met 5-0.

Nederland nam met de indrukwekkende overwinning revanche voor de onnodige nederlaag op zaterdag tegen olympische kampioen Argentinië (1-2). In die openingswedstrijd liet Oranje legio kansen liggen. In de laatste minuut maakte de Zuid-Amerikaanse ploeg de winnende treffer.

Maandag is een rustdag voor het hockey in Breda. Op dinsdag speelt Nederland tegen Pakistan, de ploeg van bondscoach Roelant Oltmans. Met twee overwinningen is India de verrassende leider na het eerste weekeinde van de 37e en laatste editie van de Champions Trophy.