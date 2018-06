De Tsjechische tennisster Petra Kvitová heeft het toernooi van Birmingham gewonnen. De tweevoudig winnares van Wimbledon vierde in de Engelse stad haar 25e overwinning van een WTA-toernooi.

Kvitova was in de finale in drie sets te sterk voor de Slowaakse Magdaléna Rybáriková: 4-6 6-1 6-2. Beide speelsters troffen elkaar voor de zevende keer. Kvitova heeft nu zes van die ontmoetingen gewonnen.