Maria pakt eerste WTA-titel op Mallorca

De Duitse tennisster Tatjana Maria heeft verrassend het grastoernooi op Mallorca gewonnen. De nummer 79 van de wereldranglijst versloeg de als derde geplaatste Letse Anastasija Sevastova: 6-4 7-5. Het betekende de eerste titel in het enkelspel in het WTA-circuit voor de dertigjarige Maria.

Sevastova (twintigste van de wereld) was de titelhoudster op Mallorca maar moest buigen voor laatbloeier Maria, die de laatste weken in vorm is.

In de eerste set brak Maria in de tiende game waarmee ze de set pakte. In het tweede bedrijf was de 28-jarige Letse op weg naar setwinst met een 4-0 voorsprong. De Duitse knokte zich terug naar 5-4, miste twee wedstrijdpunten en sloeg uiteindelijk op haar derde wedstrijdpunt (op 6-5) toe.