Nederlandse springruiters gedeeld derde

De Nederlandse springruiters zijn bij het CHIO in Rotterdam gedeeld derde geworden. België won voor het eerst een wedstrijd om de FEI Nations Cup. De Belgische springruiters gaan ook aan de leiding aan de strijd om de Nations Cup na vijf van de acht wedstrijden.

Jur Vrieling was zondag niet in goede doen voor Nederland. In de eerste omloop kreeg hij acht strafpunten en in de volgende omloop zelfs twaalf. Twee keer waren de prestaties van Vrieling het schrapresultaat. Harrie Smolders en Marc Houtzager waren twee keer foutloos. De twaalf strafpunten (acht en vier) kwamen op naam van Michel Hendrix.

Nederland moest in Rotterdam de derde plaats delen met de Verenigde Staten en Zwitserland. Duitsland (vier strafpunten) werd tweede omdat België geen enkele fout maakte.