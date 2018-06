Opnieuw goud voor vrouwen acht in wereldbeker

De Nederlandse vrouwen acht heeft ook bij de tweede wereldbeker roeien in het Oostenrijkse Linz goud veroverd. De ploeg van hoofdcoach Josy Verdonkschot finishte in een tijd van 6.03,780. Nieuw-Zeeland eindigde als tweede in 6.05,560 en Australië kwam als derde over de finish (6.09,550).

De Nederlandse ploeg behaalde begin deze maand bij de eerste wereldbeker in Belgrado, die aanzienlijk minder sterk bezet was, eveneens goud. Het winnende team bestond ook in Linz uit: Ellen Hogerwerf, Marloes Oldenburg, Lies Rustenburg, José van Veen, Ymkje Clevering, Monica Lanz, Aletta Jorritsma, Veronique Meester en Dieuwke Fetter (stuurvrouw).

Oranje sloot de tweede wereldbeker in Linz af met vijf medailles: een goud, drie zilver, een brons. In Belgrado veroverde de Nederlandse roeiploeg zes goud, twee zilver, een brons.