Team Brunel lonkt naar eindzege in Ocean Race

Met minder dan 90 zeemijl (circa 166 kilometer) tot de finish in Den Haag gaat Team Brunel ‘virtueel’ aan de leiding voor de eindzege in de Volvo Ocean Race. De equipe van schipper Bouwe Bekking is in de nacht van zaterdag op zondag de directe concurrenten Mapfre en Dongfeng voorbijgevaren. Team AkzoNobel gaat momenteel aan kop in deze laatste sprintetappe, die donderdag in Gothenburg begon. Team Brunel ligt op de tweede plek. De zeven deelnemende jachten aan de zeilrace om de wereld, die in oktober vorig jaar in Alicante van start ging, worden zondag aan het eind van de middag verwacht in Den Haag.

Zaterdagavond ontstond een interessante splitsing in de vloot. Terwijl Dongfeng de oostelijke optie nam, besloot Mapfre (Spanje) voor de westelijke optie te kiezen. Team AkzoNobel en Team Brunel hadden de keuze voor de westelijke route al eerder gemaakt.

Toen de Nederlandse en Spaanse boot samen kwamen, bleek Mapfre uiteindelijk ongeveer een mijl achter te liggen op Team Brunel. De door Dongfeng gekozen oostelijke route lijkt zich vooralsnog niet uit te betalen. De verwachting is echter dat pas in de laatste 20 mijl van de race, wanneer beide routes weer samenkomen, het echt duidelijk wordt wie de grote winnaar wordt van de VOR.