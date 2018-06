Scott Griekspoor heeft het challengertoernooi van het Franse Blois gewonnen. De 27-jarige tennisser was in de finale in twee sets te sterk voor de Canadees Feliz Auger-Aliassime: 6-4 6-4.

Griekspoor won zijn eerste challengertoernooi. De nummer 282 van de wereldranglijst is de oudere broer van Tallon, de 21-jarige nummer 228 van de mondiale tennisladder.

Auger-Aliassime hield zaterdag Thiemo de Bakker uit de finale: 7-6 (2) 3-6 6-1.