Van der Mark achtste in Laguna Seca

Motorcoureur Michael van der Mark is in de eerste race van de WK Superbike op het circuit van Laguna Seca in Californië op de achtste plaats geëindigd. De 25-jarige Yamaha-rijder ging als negende van start en werkte hard om naar voren te komen. Hij had soms echter moeite om zijn machine goed onder controle te houden. Volgens zijn team worstelde Van der Mark een beetje met zijn banden.

Van der Mark moest ruim 26 seconden toegeven op de Britse winnaar Jonathan Rea (Kawasaki). Diens landgenoot Chaz Davies kwam op zijn Ducati als tweede over de finish. Alex Lowes, eveneens uit Groot-Brittannië en teamgenoot van Van der Mark, eindigde als derde.

Rea verstevigde zijn leidende positie in het klassement. Van der Mark staat op de derde plaats. Zondag is de tweede WK-race in Laguna Seca.