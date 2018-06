Verstappen: hoefde niet heel hard te werken

Max Verstappen reageerde nogal nuchter op zijn eerste tweede plaats van dit seizoen. ,,Het was een goede race. Ik hoefde er niet heel hard voor te werken, maar het is altijd mooi op het podium te staan”, liet de Formule 1-coureur van Red Bull optekenen op Verstappen.nl na de Grand Prix van Frankrijk, waarin hij alleen Lewis Hamilton van Mercedes voor zich moest dulden.

Verstappen profiteerde van een aanrijding tussen Sebastian Vettel en Valtteri Bottas in de eerste bocht na de start. De Nederlander ontweek de botsende Ferrari en Mercedes en schoof van de vierde plek door naar de tweede. ,,Ik had bij de start natuurlijk geluk dat ik niet geraakt werd en kon vanaf dat moment mijn eigen race rijden. Het eerste deel was wel wat lastiger, maar na de pitstop op de zachte banden ging het prima. Ik had wel last van vibratie in de auto, maar ik kon ermee rijden en dan ga je gewoon door. Tweede plek is prima.”