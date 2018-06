Verstappen op jacht naar podium in Frankrijk

Max Verstappen hoopt met een andere bandenkeuze voor een podiumplaats te kunnen gaan in de Grote Prijs van Frankrijk. De Nederlandse coureur start vanaf de vierde plek, met vlak voor zich Sebastian Vettel. De twee coureurs van Mercedes, Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, vormen op Circuit Paul Ricard de voorste startrij.

Regerend wereldkampioen Hamilton veroverde voor de 75e keer in zijn carrière poleposition. De Brit hoopt in de Grand Prix van Frankrijk, na tien jaar terug op de Formule 1-kalender, de koppositie in het WK te heroveren. Hamilton moest de eerste plaats twee weken geleden in Canada afstaan aan Vettel, die na zeven races één punt meer heeft.

De Duitse kopman van Ferrari vertrekt om 16.10 uur op de ultrasofte banden van Pirelli. Verstappen heeft de supersofts onder zijn Red Bull liggen. ,,Vettel zal daar in het begin voordeel van hebben. Maar normaal gesproken kan ik op mijn banden langer doorrijden”, zei de Nederlander na de kwalificatie. ,,We gaan het zien in de race.” Verstappen, die twee weken geleden als derde eindigde in Canada, hoopt net als zijn teamgenoot Daniel Ricciardo ongetwijfeld ook op regen.