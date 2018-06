Verstappen tweede in Frankrijk achter Hamilton

Max Verstappen heeft zijn beste resultaat van dit seizoen behaald met de tweede plaats in de Grote Prijs van Frankrijk. De Limburger van Red Bull moest alleen Lewis Hamilton voor zich dulden. De Brit boekte op Circuit Paul Ricard zijn derde zege van het seizoen en de 65e in zijn Formule 1-carrière. Hij nam tevens de leiding in het kampioenschap weer over van Sebastian Vettel, die op de vijfde plaats eindigde in zijn Ferrari.

Verstappen profiteerde van een aanrijding tussen Vettel en de Fin Valtteri Bottas in de eerste bocht na de start. De Nederlander ontweek vakkundig de botsende Ferrari en Mercedes en schoof van de vierde plek door naar de tweede. De opdracht luidde min of meer die positie tot aan de finish vast te houden en dat lukte hem met verve.

De Fin Kimi Räikkönen eindigde als derde; hij passeerde in de slotfase Verstappens teamgenoot bij Red Bull, de Australiër Daniel Ricciardo.