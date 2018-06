Zesde Slowaakse titel Sagan na monstersolo

Wereldkampioen Peter Sagan heeft voor de zesde keer het Slowaakse kampioenschap op de weg gewonnen. De renner van Bora-hansgrohe kwam na een monstervlucht van meer dan 90 kilometer solo over de finish in Pilsen. Zijn jongere broer Juraj arriveerde als tweede op 2.16 minuten. Michael Kolar pakte het brons.

Sagan ging er een eerste keer vandoor in de tweede plaatselijke ronde met nog 170 kilometer voor de boeg. De wereldkampioen wachtte echter op het peloton, maar met nog 90 kilometer te gaan koos hij opnieuw voor de aanval en bleef hij uit zicht tot aan de finish.

In Polen ging de nationale titel op de weg naar Michal Kwiatkowski. De renner van Team Sky was de beste van een kopgroep die al vroeg in de koers een gat had geslagen. Hij verwees Maciej Bodnar (Bora-hansgrohe) naar de tweede plaats. Lukasz Owsian (CCC Sprandi Polkowice) greep in Ostroda het brons. Het was de tweede keer dat Kwiatkowski de Poolse trui veroverde.