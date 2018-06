Acht turnsters in de race voor EK Glasgow

Bondscoach Gerben Wiersma heeft acht turnsters opgenomen in de groep die gaat toewerken naar de Europese kampioenschappen in augustus in Glasgow. Vijf komen er in het definitieve Nederlands team.

Sanne Wevers, de olympische kampioene op de evenwichtsbalk, maakt deel uit van de groep. Evenals Céline van Gerner, die begin deze maand haar rentree na lang blessureleed opluisterde met goud en zilver bij de wereldbeker in Slovenië. Eythora Thorsdottir, de nummer negen van de meerkamp op de Olympische Spelen van Rio, zit ook in de zogeheten trajectselectie.

Vera van Pol, Sanne Veerman, Tisha Volleman, Elze Geurts en Naomi Visser completeren de groep, die in aanloop naar de EK twee kwalificatiewedstrijden turnt in Heerenveen. De eerste is op 7 en 8 juli een interland tegen België, Groot-Brittannië en Japan, de tweede en laatste is op 19 juli. De dag erna maakt Wiersma zijn kwintet voor Glasgow bekend.