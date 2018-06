Bertens stijgt naar plek twintig

Kiki Bertens is in de nieuwe uitgave van de WTA-ranking een plaats gestegen. De beste Nederlandse tennisster staat op de mondiale ranglijst op de twintigste plaats. De 26-jarige Wateringse bereikte onlangs bij het grastoernooi van Rosmalen de tweede ronde. Omdat ze een jaar eerder al haar eerste partij verloor sprokkelde Bertens weer wat punten.

Gravelspecialist Bertens is in voorbereiding op Wimbledon, de grand slam op gras. Ze doet deze week mee aan het WTA-toernooi in het Engelse Eastbourne. In de eerste ronde hoeft Bertens nog niet in actie te komen omdat ze een ‘bye’ kreeg.

De beste Nederlandse tennisser in het mannencircuit, Robin Haase, is op de wereldranking terug te vinden op de 44e plaats. Haase stoomt zichzelf ook klaar voor Wimbledon. Hij doet dat deze week in Turkije. In de eerste ronde van het grastoernooi van Antalya treft de 31-jarige Hagenaar maandag de Rus Michail Joestsjni.