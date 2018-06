Dumoulin wel in wegrace NK

Tom Dumoulin mengt zich komende zondag wel in de strijd om de Nederlandse titel op de weg. Dat meldde zijn Team Sunweb. Al eerder werd bekend dat hij woensdag niet zijn titel verdedigt in de individuele tijdrit.

De Limburgse renner keert deze week terug van een hoogtestage in de Franse Alpen. Daar heeft de nummer twee van de afgelopen Ronde van Italiƫ zich voorbereid op de Tour de France, die zaterdag 7 juli begint. Dumoulin wil in de Ronde van Frankrijk voor een hoge eindklassering gaan. Hij liet onlangs doorschemeren heel goed hersteld te zijn van zijn inspanningen in de Giro.

De individuele tijdrit is woensdag in Bergen op Zoom. Grootste kanshebber om Dumoulin op te volgen is Jos van Emden, die de titel al eens won in 2010. In de wegrace, met start in Nispen en finish in Hoogerheide, is Ramon Sinkeldam de titelverdediger.