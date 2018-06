Eerste zege Murray na bijna een jaar

Andy Murray heeft voor het eerst na bijna een jaar weer een zege geboekt. De Schotse tennisser won in de eerste ronde van het grastoernooi in Eastbourne van de Zwitser Stan Wawrinka in twee sets: 6-1 6-3. Zijn vorige overwinning dateerde van Wimbledon 2017.

Het was een duel tussen twee grandslamkampioenen die op de weg terug zijn na lang blessureleed. Murray maakte vorige week na een slepende heupblessure zijn rentree op de tennisbaan in Queen’s. Hij verloor daar in de eerste ronde van de AustraliĆ«r Nick Kyrgios. Wawrinka probeert na een knieblessure zijn oude niveau terug te krijgen, maar kwam dit jaar nog niet tot aansprekende resultaten.

Ook tegen Murray maakte drievoudig grandslamwinnaar Wawrinka weinig indruk, terwijl de Britse grasspecialist bijna ouderwets goed speelde. Hij domineerde in de eerste set en liet de Zwitser in de tweede set de fouten maken.