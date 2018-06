Hofland en Van Emden troeven op EK wielrennen

Jos van Emden fietst bij de EK wielrennen in Glasgow de individuele tijdrit voor Nederland. Bondscoach Thorwald Veneberg heeft de renner van Lotto-Jumbo aangewezen voor de titelstrijd op woensdag 8 augustus.

Voor de wegwedstrijd heeft hij zes renners geselecteerd, onder wie Moreno Hofland. De sprinter van Lotto-Soudal won vorig jaar brons. De andere vijf zijn Koen de Kort, Sebastian Langeveld, Maurits Lammertink, Pieter Weening en Oscar Riesebeek. Veneberg wijst later nog twee renners aan voor de wegwedstrijd in Schotland op zondag 12 augustus.

,,We reizen af met een selectie die de wedstrijd hard kan maken”, aldus Veneberg. ,,Er zijn renners die goed kunnen aanvallen en kans maken op een goede klassering wanneer er een groep wegblijft. Als het een sprint wordt, hebben we met Hofland, de nummer drie van vorig jaar, een renner in huis die voor het podium meedoet.”