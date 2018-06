Sinkeldam moet Démare helpen aan sprintzeges

Ramon Sinkeldam gaat met Groupama-FDJ naar de Ronde van Frankrijk. De Franse wielerploeg heeft voor de komende editie van de Tour alle pijlen gericht op de Franse sprinter Arnaud Démare.

Eerder werd al bekend dat de Franse klimmer Thibaut Pinot ontbreekt in Frankrijk. Pinot is nog niet voldoende hersteld van een longontsteking die hij opliep in de Giro.

Mede daardoor heeft Groupama-FDJ de hele wielerploeg om Démare gebouwd, die vorig jaar een etappe wist te winnen in de Tour. Sinkeldam, die zondag de eendaagse wielerkoers Paris-Chauny won, is een van de wagonnetjes in de sprinttrein van Démare.

Naast de uittredend Nederlands kampioen Sinkeldam en Démare bestaat FDJ nog uit de Fransen David Gaudu, Olivier Le Gac, Rudy Molard en Arthur Vichot. De Zweed Tobias Ludvigsson en de Italiaan Jacopo Guarnieri complementeren de Franse wielerploeg.