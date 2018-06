Caldas: de boel staat op scherp

Bondscoach Max Caldas van de Nederlandse hockeyers was bij de Champions Trophy in Breda na de ruime overwinning op Pakistan (4-0) een tevreden man. ,,We hebben een prima pot neergezet, zeker na de rust”, sprak hij voldaan. ,,Ik ben heel blij met de manier waarop we hebben gespeeld. De boel staat op scherp bij ons. Dat moet ook wel, want elke wedstrijd telt hier. Alle ploegen kunnen van elkaar winnen. Dat maakt het ook tot zo’n leuk toernooi.”

Oranje begon zaterdag het zeslandentoernooi, dat in Breda aan de laatste editie toe is, met een onnodige nederlaag tegen olympisch kampioen ArgentiniĆ« (1-2). ,,Uit die partij hadden we meer moeten halen”, beaamde Caldas. ,,We staan nu volledig aan, om het zo maar te zeggen. We hebben nu overwinningen nodig om de finale nog te halen. Dat zou ook mooi zijn hier voor eigen publiek.”

Aanvaller Jeroen Hertzberger constateerde met genoegen dat Oranje de kansen op de finale weer in eigen hand heeft. ,,We zijn niet favoriet, als nummer vier van de wereld, maar we spelen wel thuis. Dus wie weet.”