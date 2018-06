Federer start seizoen weer met Hopman Cup

Tennisser Roger Federer begint het komende seizoen opnieuw met het toernooi om de Hopman Cup. De 36-jarige Zwitser heeft zijn deelname aan het landentoernooi voor gemengde teams al weer toegezegd. Federer vormt in Perth wederom een koppel met Belinda Bencic.

De Hopman Cup bleek de afgelopen twee keer een goede voorbereiding voor Federer op het seizoen. Zowel vorig jaar als dit jaar won hij enkele weken daarna de Australian Open. ,,Ik kijk er naar uit om in 2019 weer mee te doen aan de Hopman Cup”, zegt Federer. ,,Belinda en ik gaan proberen onze titel te prolongeren.” Het Zwitserse koppel was dit jaar in de finale met 2-1 te sterk voor Alexander Zverev en Angelique Kerber uit Duitsland. Dat duo is van 29 december tot en met 5 januari ook weer van de partij in Perth.

De aanwezigheid van Federer zorgde in de laatste editie voor een recordaantal toeschouwers op het toernooi, ruim 100.000.