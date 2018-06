Harden meest waardevolle basketballer NBA

James Harden mag zich de meest waardevolle speler van het afgelopen seizoen in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA noemen. De 28-jarige vedette van Houston Rockets ontving op het gala in Santa Monica, Californië, de MVP-award. Harden kreeg de voorkeur boven LeBron James (Cleveland Cavaliers) en Anthony Davis (New Orleans Pelicans).

De bebaarde Amerikaan leidde de Rockets in de reguliere competitie naar de eerste plaats in het westen. In de play-offs moest de ploeg uit Houston in de finale van de Western Conference na een voorsprong van 3-2 toch nog buigen voor Golden State Warriors. Die ploeg overklaste vervolgens de Cavaliers in de grote finale om de NBA-titel. Kevin Durant van de Warriors werd gekozen tot MVP van de NBA-finale, Harden mag zich de beste speler van het reguliere seizoen noemen.

Harden is na Moses Malone (1979 en 1982) en Hakeem Olajuwon (1994) de derde speler van Houston Rockets die tot MVP wordt gekozen. Hij nam samen met zijn moeder de award in ontvangst.