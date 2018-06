Hockeyers nemen kansen in eigen hand

De Nederlandse hockeyers zijn bij de 37e en laatste editie van de Champions Trophy terug in de race voor een finaleplaats. Oranje gaf in Breda de klinkende zege op België (6-1) een passend vervolg tegen Pakistan: 4-0. De onnodige nederlaag in de openingswedstrijd tegen olympisch kampioen Argentinië (1-2) is daardoor nu vrijwel weggepoetst.

Met zes punten uit drie wedstrijden doet de ploeg van bondscoach Max Caldas weer volop mee. India (zes punten uit twee duels) en Australië (vier uit twee) spelen woensdag nog tegen elkaar in de derde ronde. Daarna neemt Nederland het nog op tegen de twee rivalen. Oranje heeft de kansen op de beoogde finaleplaats dus in eigen hand.