Hockeysters openen met modale zege

De Nederlandse hockeysters zijn het vierlandentoernooi in Breda begonnen met een modale zege. Oranje versloeg Spanje, de nummer elf van de wereldranglijst, met 2-0. Gezien het wedstrijdbeeld viel de overwinning voor de ploeg van bondscoach Alyson Annan te klein uit.

Het dominerende Nederland, met Josine Koning in het doel, wist zich in het eerste kwart geen raad met de kansen. Ook liet Oranje vier strafcorners onbenut. In het tweede kwart was het offensief van de thuisploeg minder groot. Routinier Eva de Goede en Frédérique Matla waren dicht bij 1-0, maar de Spaanse keepster greep twee keer goed in.

Na de rust, met Anne Veenendaal als goalie, brak Kitty van Male de ban uit een fraai uitgespeelde aanval (1-0). De nummer één van de wereldranglijst drukte echter niet door en kwam in defensief opzicht zelfs nog een paar keer goed weg. Matla besliste het duel in de voorlaatste minuut met een rake knal: 2-0.