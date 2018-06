Hogenkamp naar tweede ronde kwalificaties

Richel Hogenkamp is overtuigend begonnen aan de kwalificaties van Wimbledon. De Nederlandse tennisster gunde haar Japanse tegenstandster Junri Namigata in de eerste ronde slechts twee games. Ze won de partij in 48 minuten met 6-0 6-2. Ze speelt in de tweede ronde tegen de als tweede geplaatste Colombiaanse Mariana Duque-Mariño.

Lesley Kerkhove werd in de eerste ronde uitgeschakeld. Ze verloor met 6-3 6-0 van de Tsjechische Marie Bouzkova.

Bibiane Schoofs komt ook nog actie in de kwalificaties bij de vrouwen. Kiki Bertens is als enige Nederlandse rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi.