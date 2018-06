Rentree motorcrosser Herlings in Indonesië

Motorcrosser Jeffrey Herlings maakt komend weekeinde in de Grote Prijs van Indonesië zijn rentree. De 23-jarige Brabander brak twee weken geleden bij een val tijdens een training zijn rechtersleutelbeen. Hij miste daardoor de GP van Lombardije en zag zijn voorsprong in het WK-klassement van de MXGP op zijn Italiaanse rivaal Antonio Cairoli teruglopen van 62 tot 12 punten.

Herlings heeft van de artsen groen licht gekregen om in Indonesië weer op zijn KTM-motor te klimmen. De drievoudig wereldkampioen in de MX2-klasse hoopt op Aziatische bodem vooral de schade beperkt te houden. ,,Het is niet realistisch om daar te winnen. Ik ga de leiding in het klassement waarschijnlijk wel kwijtraken”, zegt Herlings tegen de NOS. In Indonesië worden twee GP’s gereden. Op 8 juli staat daar ook de Grote Prijs van Azië op het programma. ,,Daarna heb ik nog zeven wedstrijden om me terug te vechten.”