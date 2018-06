Sagan kent ploeggenoten voor Tour

Wereldkampioen Peter Sagan weet wie zijn ploeggenoten zijn in de Ronde van Frankrijk. Bora-hansgrohe heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Tour die op 7 juni begint met een vlakke rit. Dat biedt kansen voor Sagan om het geel te veroveren. In zijn ploeg is Rafal Majka de andere blikvanger. De 28-jarige Pool won in 2014 en 2016 het bergklassement.

Sagan, vorig jaar na de derde etappe gediskwalificeerd nadat hij met zijn elleboog de Brit Mark Cavendish ten val zou hebben gebracht, mikt op zijn zesde groene trui. Ook won de Slowaak al acht ritten.

Bij het Grand Départ in Noirmoutier krijgt hij behalve van Majka ook gezelschap van de Duitser Marcus Burghardt, de Italiaan Daniel Oss, de Oostenrijkers Gregor Mühlberger en Lukas Pöstlberger en de Polen Maciej Bodnar en Pawel Poljanski.