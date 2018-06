Terpstra met Quick-Step naar de Tour

Niki Terpstra gaat met zijn ploeg Quick-Step naar de Ronde van Frankrijk. Het is voor het eerst sinds 2014 dat de Nederlandse wielrenner meedoet aan de Tour.

Terpstra had zelf gevraagd of hij weer naar de Tour mag. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen ziet voor zichzelf kansen in het eerste deel van de Franse etappekoers, met voor hem een aantal mooie etappes. Ook de ploegentijdrit wil Terpstra graag rijden. Aan zijn verzoek is door de ploeg gehoor gegeven.

Terpstra krijgt tijdens de Tour gezelschap van de Belgen Yves Lampaert, Philippe Gilbert en Tim de Clercq, de Colombiaan Fernando Gaviria, Maximiliano Richeze uit Argentiniƫ, de Fransman Julian Alaphilippe en de Luxemburger Bob Jungels.