Verstappen verheugt zich op campinggasten

Max Verstappen verheugt zich bij de Grote Prijs van Oostenrijk op de steun van een grote groep Nederlandse campinggasten. Ze verblijven in de buurt van een circuit op een camping, die speciaal is ingericht voor de duizenden Nederlandse fans die de race van Verstappen willen bijwonen.

,,De Grote Prijs van Oostenrijk is altijd een een speciale race, omdat we in het thuisland zijn van Red Bull. Er zullen veel Oostenrijkse fans zijn, maar dit jaar ook een vak met Nederlanders. Dat maakt het wel extra bijzonder. Ze verblijven op een speciale camping. Ik heb gehoord dat er wel 5000 fans zullen zijn. Het zal in ieder geval lekker rumoerig zijn.”

Verstappen eindigde zondag in de GP van Frankrijk als tweede. Twee jaar geleden stond hij in Oostenrijk ook als nummer twee op het podium. ,,Het zou geweldig zijn als dat weer lukt voor onze eigen fans.”