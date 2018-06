Australische hockeyreus voor Rotterdam

Hoofdklasser HC Rotterdam heeft de ervaren Australiër Glenn Turner aangetrokken voor komend seizoen. De 34-jarige Turner kwam in totaal 124 keer uit voor het Australische elftal en scoorde negentig keer. Hij won twee wereldtitels met ‘Kookaburra’s’ en won brons met Australië op de Olympische Spelen van 2012.

,,Een zeer ervaren speler van wereldformaat”, zegt voorzitter Diederik Chevalier van Rotterdam over Turner. ,,Hij is niet alleen een directe versterking van onze selectie maar is ook iemand van wie onze spelers veel kunnen leren.”

Turner is na Tristan Algera en Marnix Kleinsman de derde aanwinst voor Rotterdam.