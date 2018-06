Hockeysters halen uit in Breda tegen China

De Nederlandse hockeysters hebben bij het vierlandentoernooi in Breda de tweede wedstrijd met grote cijfers gewonnen. Oranje was met 7-0 te sterk voor het nog puntloze China, de nummer acht van de wereldranglijst. Met zes punten uit twee duels is de thuisploeg vroegtijdig verzekerd van een plaats in de finale, die zaterdag op het programma staat.

Strafcornerspecialiste Caia van Maasakker (twee), Margot van Geffen, Kelly Jonker, Laurien Leurink, Lidewij Welten en Frédérique Matla kwamen tegen China tot scoren. Nederland versloeg woensdag Spanje met 2-0. De ploeg van bondscoach Alyson Annan speelt vrijdag nog tegen Japan, dat ook de eerste twee duels winnend afsloot. Een dag later komen beiden ploegen elkaar in de finale opnieuw tegen.

Nederland is in voorbereiding op het WK, dat over minder dan een maand in Londen begint. Het vierlandentoernooi vindt plaats in het bijprogramma van de Champions Trophy voor mannen.