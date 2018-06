Tennisster Richèl Hogenkamp is in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van Wimbledon uitgeschakeld. Mariana Duque-Marino uit Colombia was in twee sets te sterk voor de Doetinchemse 6-4 6-1. Hogenkamp had in de eerste ronde de Japanse Junri Namigata verslagen.

Daarmee is de rol van Nederland in de kwalificatie uitgespeeld. Eerder al verloren Bibiane Schoofs en Lesley Kerkhove in de eerste ronde.

Kiki Bertens en Arantxa Rus zijn rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi.