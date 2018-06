Murray nog niet klaar voor Wimbledon

Andy Murray is in de tweede ronde van het grastoernooi in Eastbourne uitgeschakeld. De Schotse tennisser was niet opgewassen tegen Kyle Edmund, die op de achttiende plek momenteel de hoogst genoteerde Brit is op de wereldranglijst. Murray ging in twee sets onderuit: 6-4 6-4.

Murray, inmiddels afgezakt naar de 156e plek op de mondiale tennisladder, maakte vorige week na een slepende heupblessure zijn rentree op de tennisbaan van Queen’s. Hij verloor daar in de eerste ronde van de Australiër Nick Kyrgios. De voormalige nummer één van de wereld behaalde maandag in Eastbourne zijn eerste zege na bijna een jaar. Murray versloeg de Zwitser Stan Wawrinka, die eveneens na langdurig blessureleed op zoek is naar zijn vroegere niveau, in twee sets: 6-1 6-3.

Murray heeft nog geen besluit genomen over zijn deelname volgende week aan Wimbledon, het grandslamtoernooi dat hij twee keer won. Zijn nederlaag tegen Edmund zal hem mogelijk wat somber stemmen.