Serena Williams toch geplaatst op Wimbledon

Tennisster Serena Williams is toch geplaatst op Wimbledon, hoewel ze op de wereldranglijst inmiddels is afgezakt naar de 183e plaats. De zevenvoudig winnares van het toernooi is op plek 25 gezet.

De 36-jarige Amerikaanse krijgt de voorkeursbehandeling op basis van geleverde prestaties in het verleden. Williams is nog niet terug op haar oude niveau, sinds ze in september moeder werd. Op Roland Garros gaf ze onlangs voor aanvang van de vierde ronde op wegens een blessure. Ze had moeten spelen tegen Maria Sjarapova.

Williams, die 23 keer een grandslam won, ontbrak in 2017 op Wimbledon. In 2016 won ze het evenement in Londen.

Simona Halep, de Roemeense nummer één van de wereld, staat bovenaan de plaatsingslijst. Titelverdedigster Garbiñe Muguruza uit Spanje staat derde, achter de Deense Caroline Wozniacki. Kiki Bertens is de nummer twintig van de plaatsingslijst.

Bij de mannen is de eerste plek voorbehouden aan Roger Federer uit Zwitserland, hoewel de Spanjaard Rafael Nadal hem deze week weer heeft verdrongen van de koppositie op de wereldranglijst. De Kroaat Marin Cilic is nummer drie.