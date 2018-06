Serena Williams toch geplaatst op Wimbledon

Tennisster Serena Williams is toch geplaatst op Wimbledon, hoewel ze op de wereldranglijst inmiddels is afgezakt naar de 183e plaats. De zevenvoudig winnares van het toernooi is op plek 25 gezet.

De 36-jarige Amerikaanse krijgt de voorkeursbehandeling op basis van geleverde prestaties in het verleden. Williams is nog niet terug op haar oude niveau, sinds ze in september moeder werd. Op Roland Garros gaf ze onlangs op wegens een blessure.

Williams, die 23 keer een grandslam won, ontbrak in 2017 op Wimbledon. In 2016 won ze het evenement in Londen.