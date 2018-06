Tennisser Robin Haase heeft de tweede ronde van het grastoernooi in het Turkse Antalya niet overleefd. De Hagenaar ging in drie sets onderuit tegen Guillermo Garcia-Lopez. De Spanjaard won in drie sets, 6-2 6-7 (5) 7-6 (2). Haase had in de eerste ronde de Russische qualifier Michail Joezjni verslagen.

Een week eerder op het gras van Halle was Haase ook in de tweede ronde uitgeschakeld.