Tennisster Kvitova niet verder in Eastbourne

Tennisster Petra Kvitova heeft zich afgemeld voor het toernooi van Eastbourne. De tweevoudig winnares van Wimbledon zegt last te hebben van een blessure aan de hamstring. De Tsjechische, als derde geplaatst op het grastoernooi, zou in de derde ronde aantreden tegen de Poolse Agnieszka Radwanska.

Het afgelopen weekeinde won Kvitova nog de finale van het toernooi van Birmingham. ,,Daar voelde ik al dat er iets niet goed was. Met wat tape kon ik hier aanvankelijk nog wel spelen, maar vanochtend was de pijn te veel toegenomen. Het is een teleurstelling, maar doorgaan zou met het oog op Wimbledon niet verantwoord zijn.”

Vooralsnog gaat Kvitova er van uit dat ze wel op Wimbledon kan spelen. Ze won de Londense grandslam in 2011 en 2014. Kvitova is op Wimbledon als achtste geplaatst.