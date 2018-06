Van Baarle verrast met titel tijdrijden

Dylan van Baarle heeft in Bergen op Zoom verrassend de Nederlandse titel tijdrijden veroverd. De renner van Sky kwam over ruim 52 kilometer tot een tijd van 1 uur, 2 minuten en 34 seconden. Het zilver was voor Niki Terpstra die een halve minuut meer nodig had, Wilco Kelderman werd derde in 1.03.37.

Van Baarle eindigde bij twee eerdere deelnames als negende (2014) en vijfde (2015). Wel pakte hij in 2013 de titel bij de beloften.

Titelverdediger Tom Dumoulin ontbrak in Bergen op Zoom. Hij is in voorbereiding op de Tour de France, maar rijdt zondag wel de wegwedstrijd. Jos van Emden startte als favoriet, maar kwam niet verder dan de vijfde plaats.