Basketballers verslaan Roemenië in Groningen

De Nederlandse basketballers hebben de wedstrijd tegen Roemenië in de kwalificatie voor het WK van 2019 gewonnen. In Martiniplaza in Groningen won Oranje met 77-52. Door de marge van meer dan acht punten is Oranje verzekerd van de volgende fase in de WK-kwalificatie.

De Nederlandse basketballers spelen zondag in Groningen ook nog tegen Italië, maar zijn al zeker van het spelen van nog zes kwalificatiewedstrijden. De ploeg van bondscoach Toon van Helfteren had eerder van Kroatië gewonnen en van Roemenië verloren.

In Martiniplaza namen de ‘Orange Lions’ al vroeg een voorsprong en hielden die goed vast. De Nederlandse basketballers gingen met 33-24 de rust in en in het derde kwart liepen ze uit naar 56-39. In het laatste kwart was de tegenstand van Roemenië gebroken en brachten de basketballers de marge naar 25 punten.

,,We hebben Roemenië vanavond op alle fronten afgetroefd”, zei bondscoach Van Helfteren bij Ziggo Sport. ,,We hadden eigenlijk de eerste wedstrijd in Roemenië moeten winnen, maar toen beleefden we een heel beroerde avond.”

De bondscoach was tevreden over zijn verdediging, ,,maar aanvallend mogen we nog wat meer scoren dan 77 punten”, zei hij. ,,Zondag tegen Italië is echter een ander verhaal en een heel andere tegenstander.”